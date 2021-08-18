Актриса Ксенія Мішина показала, який подарунок принесли їй в гримерну

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка нещодавно розлучилася з коханим Олександром Еллертом, схоже не сумує на самоті. У своїх Instagram-сторіс зірка показала розкішний букет, який їй залишили в гримерці.

На кадрах видно, що Ксенія увійшла в гримерку і побачила на диванчику величезний букет червоних троянд, перев'язаний червоною стрічкою.

"Заходжу я така у свою гримерку, а тут така краса, дивіться. Юлька, це ти мені подарувала? Мишко, це ти? А хто, як ви думаєте?", - каже актриса в ролику, показуючи також присутніх в кімнаті хлопця і дівчину.

На другому сторіс Мішина поставила букет вертикально і стала поруч, показуючи, що він її зростання. "Хтось точно знає, який у мене зріст. Ай, красиві", - коментує Ксенія відео.

Нагадаємо, Ксенію Мішину розлютила згадка про невдалий роман з Еллертом: "Ох, нічого собі!".

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