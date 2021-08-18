Відомий ведучий і суддя популярних проєктів Ігор Кондратюк поїхав на відпустку в США і потрапив у негода

Як передає Politeka.net, Ігор Кондратюк є відомим суддею телевізійних проектів і ведучим. Він прославився шоу "Караоке на Майдані", після чого став суддею в таких проектах як - "Україна має талант" і "Х-Фактор". Нещодавно ведучий оголосив про те, що його не буде більше на шоу "Україна має талант". Ігор активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Як відомо, Ігор відправився на відпочинок в США. Цього разу він поділився вражаючим фото. На знімку - дерево, яке впало на автомобіль.

Шоумен розповів, що на місто, в якому він відпочиває, обрушився шторм.

"У темпі (Арізона) вчора пізно ввечері був шторм. Дуже сильний, я такого в своїй біографії не пам'ятаю. Біля готелю, де ми живемо, цей шторм призвів лише до одного інциденту: дерево впало на автомобіль. Але це було моє ОРЕНДНЕ авто !!!! На щастя, автомобіль не постраждав. І застрахованим він був по повній...А я ще вчора радів, що поставив машину в тінь", додав Ігор Кондратюк.

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