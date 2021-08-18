Известный ведущий и судья популярных проектов Игорь Кондратюк уехал на отпуск в США и попал в непогода
Как передает Politeka.net, Игорь Кондратюк является известным судьей телевизионных проектов и ведущим. Он прославился шоу "Караоке на майдане", после чего стал судьей в таких проектах как - "Україна має талант" и "Х-Фактор". Недавно ведущий объявил о том, что его не будет больше на шоу "Україна має талант". Игорь активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
Как известно, Игорь отправился на отдых в США. На этот раз он поделился поразительным фото. На снимке - дерево, которое упало на автомобиль.
72-летняя Пугачева показала себя без макияжа крупным планом и пожаловалась: "Вот и морщинки..."
Знаменитый актер ушел из жизни, совсем немного не дожил до дня рождения: "Будем по тебе скучать"
Отец Беленюка погиб при таинственных обстоятельствах, чемпион раскрыл подробности: "Была инсценировка"
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
В Одессе пассажиру маршрутки устроили самосуд, видео: "выволокли из транспорта"
Шоумен рассказал, что на город, в котором он отдыхает, обрушился шторм.
"В Темпе (Аризона) вчера поздно вечером был шторм. Очень сильный, я такого в своей биографии не помню. У отеля, где мы живем, этот шторм привел лишь к одному инциденту: дерево упало на автомобиль. Но это было мое арендное авто !!!! К счастью, автомобиль не пострадал. И застрахованным он был по полной...А я еще вчера радовался, что поставил машину в тенек", добавил Игорь Кондратюк.
Ранее сообщалось, Кондратюк "заклевал" украинцев, бегающих по концертам Меладзе и Басты: "Слушай дома"
Также, Кароль припомнили песни на Майдане рядом с Кондратюком, редкие кадры: "Так изменилась за это время"
Politeka рассказывала, Кондратюк из "Х-Фактор" и "Україна має талант" уехал в США и вызвал гнев соотечественников: "Патриотичный..."