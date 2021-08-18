Известный ведущий и судья популярных проектов Игорь Кондратюк уехал на отпуск в США и попал в непогода

Как передает Politeka.net, Игорь Кондратюк является известным судьей телевизионных проектов и ведущим. Он прославился шоу "Караоке на майдане", после чего стал судьей в таких проектах как - "Україна має талант" и "Х-Фактор". Недавно ведущий объявил о том, что его не будет больше на шоу "Україна має талант". Игорь активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

Как известно, Игорь отправился на отдых в США. На этот раз он поделился поразительным фото. На снимке - дерево, которое упало на автомобиль.

Шоумен рассказал, что на город, в котором он отдыхает, обрушился шторм.

"В Темпе (Аризона) вчера поздно вечером был шторм. Очень сильный, я такого в своей биографии не помню. У отеля, где мы живем, этот шторм привел лишь к одному инциденту: дерево упало на автомобиль. Но это было мое арендное авто !!!! К счастью, автомобиль не пострадал. И застрахованным он был по полной...А я еще вчера радовался, что поставил машину в тенек", добавил Игорь Кондратюк.

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