Популярна актриса Анджеліна Джолі в молодості зовсім не приховувала свою фігуру і пишні форми
Артистка зараз рідко з'являється на публіці, до того ж вона не веде свій Instagram і не дає інтерв'ю досить довгий час. Тому шанувальники все частіше показують на фан-акаунтах в соціальній мережі кращі образи актриси з минулого.
Одним з таких став лаконічний лук в чорній сукні з відкритим верхом. Сукня на тонких лямках з декольте і без принтів дуже йшло Джолі, яка навмисно прогнулася в спині і показала пишні форми.
"Дуже красиво і яскраво; 2021 ☺️ її теж прикрасив; яка розкішна цариця❤️; з кожним днем краще, але і в минулому була дуже хороша🤔❤; можна дивитися нескінченно на цю красу; здається її краса вічна; не можна розслаблятися; симпатичний наряд; Люблю тебе Енджі; 1998 можливо" - відповідають в мережі фанати.
72-річна Пугачова показала себе без макіяжу крупним планом і поскаржилася: "Ось і зморшки..."
Дружина Зіброва вперше розповіла про його важку хворобу: "Ми про це не говорили"
Небезпечний астероїд летить до Землі: вчені NASA оцінили ризики для планети, "більше, ніж 99% інших"
Ксенію Мішину розлютила згадка про невдалий роман з Еллертом: "Ох, нічого собі!"
На дружину продюсера "Квартал 95" обрушилася низка випробувань: "Я не можу рухатися..."
Варто відзначити, що зараз на червоних доріжках зараз зірку помітити можна вкрай рідко, проте раніше вона часто радувала своїми появами і навіть дивувала сміливими виборами нарядів. Хоча сукні Джолі, як правило, однотонні і не роблять акценту на її формах, невеликі вирізи все ж створюють більш вдалий вигляд.
Нагадавши, Анджеліна Джолі в незвичайній сукні-балахоні влаштувала ризиковану зйомку на даху
Також Politeka писала, що Джолі в блискучому балахоні заінтригувала прогулянкою по романтичній Венеції
А ще Politeka повідомляла, що розповніла Джей Ло і Джолі без макіяжу приголомшили своїм непрезентабельним виглядом, Приходько не стрималася