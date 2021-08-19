Популярна актриса Анджеліна Джолі в молодості зовсім не приховувала свою фігуру і пишні форми

Артистка зараз рідко з'являється на публіці, до того ж вона не веде свій Instagram і не дає інтерв'ю досить довгий час. Тому шанувальники все частіше показують на фан-акаунтах в соціальній мережі кращі образи актриси з минулого.

Одним з таких став лаконічний лук в чорній сукні з відкритим верхом. Сукня на тонких лямках з декольте і без принтів дуже йшло Джолі, яка навмисно прогнулася в спині і показала пишні форми.

"Дуже красиво і яскраво; 2021 ☺️ її теж прикрасив; яка розкішна цариця❤️; з кожним днем краще, але і в минулому була дуже хороша🤔❤; можна дивитися нескінченно на цю красу; здається її краса вічна; не можна розслаблятися; симпатичний наряд; Люблю тебе Енджі; 1998 можливо" - відповідають в мережі фанати.

Варто відзначити, що зараз на червоних доріжках зараз зірку помітити можна вкрай рідко, проте раніше вона часто радувала своїми появами і навіть дивувала сміливими виборами нарядів. Хоча сукні Джолі, як правило, однотонні і не роблять акценту на її формах, невеликі вирізи все ж створюють більш вдалий вигляд.

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