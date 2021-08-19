Популярная актриса Анджелина Джоли в молодости совсем не скрывала свою фигуру и пышные формы

Артистка сейчас редко появляется на публике, к тому же она не ведет свой Инстаграм и не дает интервью довольно долгое время. Поэтому поклонники все чаще показывают на фан-аккаунтах в социальной сети лучшие образы актрисы из прошлого.

Одним из таких стал лаконичный лук в черном платье с открытым верхом. Платье на тонких лямках с декольте и без принтов очень шло Джоли, которая намеренно прогнулась в спине и показала пышные формы.

«Очень красиво и ярко; 2021 ☺️ ее тоже украсил; какая роскошная царица❤️; с каждым днем лучше, но и в прошлом была очень хороша🤔❤; можно смотреть бесконечно на эту красоту; кажется ее красота вечная; нельзя расслабляться; Симпатичный наряд; Люблю тебя Энджи; 1998 возможно» - отвечают в сети фанаты.

Стоит отметить, что сейчас на красных дорожках сейчас звезду заметить можно крайне редко, однако ранее она часто радовала своими появлениями и даже удивляла смелыми выборами нарядов. Хотя платья Джоли, как правило, однотонные и не делают акцента на ее формах, небольшие вырезы все же создают более удачный вид.

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