Модель і дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун розповіла про плани на другу вагітність

Як повідомляє Politeka.net, відома українська модель і дружина головного героя шоу "Холостяк" Макса Михайлюка Даша Хлистун часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно красуня поділилася в мережі чарівними кадрами з чоловіком і донькою, а також натякнула на другу вагітність.

На першому знімку ошатна Даша відображена в обіймах елегантного Макса. Перед камерою красуня з'явилася в легкій червоній сукні на тонких бретельках, яке красиво лягло по фігурі. Її чоловік позує в чорних брюках і світлій сорочці. На другому фото видно Михайлюка, який тримає на руках маленьку дочку.

У підписі до фотографій Хлистун загадково написала: "Наш улюблений тато і його жіночий колектив. Щось мені підказує, що друга теж буде дівчинка". Ці слова викликали бурхливе обговорення можливої другої вагітності Даші: "Ви вагітні вдруге?", "Буде сенсація, не тягніть", "Синочок буде другий", "Бажаємо і третю". Однак, модель тут же відповіла фоловерам в коментарях: "Ні, ми поки почекаємо з цим".

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