Після гучного розриву Олександр Еллерт привітав з річницею "Холостячку" Ксенію Мішину, шанувальники вимагають пояснень

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка". Там вона познайомилася з Олександром Еллертом, який незабаром став переможцем. Пара зустрічалася довгий час, після чого, близько місяця тому, Ксенія заявила про розставання зі своїм обранцем. "Холостячка" просила не питати її про це і не розкривала причин. Ксенія і Олександр активно ведуть соціальні мережі.

Цього разу на сторінці Олександра Еллерта з'явилося цікаве відео. На кадрах Еллерт і Ксенія Мішина разом проводять час, гуляють, і проводять романтичні вечори).

"Зі святом, кохана", додав колишній хлопець "Холостячки".

У коментарях під публікацією шанувальники збунтувалися: "Зараз ось взагалі нічого не зрозуміла", "Народ вимагає пояснень", "Викликаємо пояснювальну бригаду".

Під одним з комментріев шанувальниці відповів сам Олександр Еллерт.

Після того, як користувачі Мережі накинулися на колишнього обранця "Холостячки", він вирішив порозумітися навіщо опублікував відео.

"Хлопці, це ноу-хау. Такого ще ніхто не робив. Це прорив століття взагалі збирати фотки відео в одну штуку під музику і таким чином вітати близьку або рідну людину з якоюсь пам'ятною подією.", жартома розповів Еллерт.

Раніше повідомлялося, Мішина після розриву з Еллертом засвітила величезний букет від таємничого шанувальника: "Точно знає..."

Також, Ксенію Мішину розлютила згадка про невдалий роман з Еллертом: "Ох, нічого собі!"

Politeka розповідала, "Холостячка" Мішина поруч з відомим красенем поділилася своєю радістю і приймає привітання: "Заслужила"





