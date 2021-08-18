Співачка і актриса Дженніфер Лопес на прогулянці в модному чорному костюмі похвалилася підтягнутою фігурою

52-річна артистка звикла показувати сміливі образи, адже заради своєї фігури вона багато тренується, тому не бачить сенсу приховувати форми. Найчастіше Лопес робить акцент на плоскому животі або засмаглих ногах.

Цього разу Лопес під час прогулянки помітили в зручному для неї вуличному стилі – коротенькому чорному топіку, чорних лосинах і в білих кросівках з сумочкою в тон.

Примітно, що на концертах зірка блищить виключно в маленьких сукнях, але в повсякденному житті носить виключно спортивні костюми.

"Я сумую за тобою, Дитинко🖤 🤍 🥀; я теж сумую за нею 😢; може, вони з Беном не хочуть, щоб все життя були там в соцмережах; це недавнє фото, тому що у неї на пальці кільце?; Ну яка гарна. Цікаво, чому ??? 🤔 😭 ; Я теж сумую за нею, але якщо вона щаслива, я щасливий за неї. Люди іноді такі підлі; тепер вона, безумовно, більш приватна. Я думаю, їй набридло, що кожен її крок задокументований; Казкова, Чарівна, свята жінка Дженні", - відповідають в мережі.

Нагадаємо, що на свій день народження артистка попустувала з коханим Беном Аффлеком на розкішній яхті, побувавши в Сен-Тропе. Після цього зірка вирішила відвідати острів Капрі і навіть знялася в яскравій фотосесії в рамках реклами відомого бренду одягу. Тепер, після відпочинку, пару вже кілька разів помітили на романтичних побаченнях.

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