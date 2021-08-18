Певица и актриса Дженнифер Лопес на прогулке в модном черном костюме похвасталась подтянутой фигурой

52-летняя артистка привыкла показывать смелые образы, ведь ради своей фигуры она много тренируется, поэтому не видит смысла скрывать формы. Чаще всего Лопес делает акцент на плоском животе или загорелых ногах.

В этот раз Лопес во время прогулки заметили в удобном для нее уличном стиле – коротеньком черном топике, черных лосинах и в белых кроссовках с сумочкой в тон.

Примечательно, что на концертах звезда блистает исключительно в маленьких платьях, но в повседневной жизни носит исключительно спортивные костюмы.

«Я скучаю по тебе, детка 🖤🤍🥀; Я тоже скучаю по ней 😢; Может, они с Беном не хотят, чтобы всю жизнь были там в соцсетях; Это недавнее фото, потому что у нее на пальце кольцо?; Ну какая красивая. Интересно, почему ??? 🤔 😭; Я тоже скучаю по ней, но если она счастлива, я счастлив за нее. Люди иногда такие подлые; Теперь она определенно более приватна. Я думаю, ей надоело, что каждый ее шаг задокументирован; Сказочная, Волшебная, Святая Женщина Дженни», - отвечают в сети.

Напомним, что на свой день рождения артистка порезвилась с возлюбленным Беном Аффлеком на роскошной яхте, побывав в Сен-Тропе. После этого звезда решила посетить остров Капри и даже снялась в яркой фотосессии в рамках рекламы известного бренда одежды. Теперь, после отдыха, пару уже несколько раз заметили на романтичных свиданиях.

Напомним, что дочь Дженнифер Лопес поразила внешностью на совместном фото

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