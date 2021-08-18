Відома актриса Ольга Куриленко поділилася дивовижними кадрами зі зйомок нового фільму

Як повідомляє Politeka.net, відома актриса і модель з українським корінням Ольга Куриленко, яка нещодавно показала шанувальникам, як з неї "знімали шкіру", і цього разу здивувала новими кадрами зі зйомок. У своєму мікроблозі в Instagram зірка виклала кілька фотографій, на яких показала, як відбувається "сканування тіла".

На знімках Ольга відображена в круглій кімнаті, вона стоїть на невеликому підвищенні, на ній костюм якогось робота. За спиною видно чи то невеликий плоский рюкзак, чи то жилет, а на ногах масивні чоботи, не прикрита тільки голова. При цьому весь простір напхано сотнями камер, які, мабуть, і сканують її тіло.

У підписі до публікації Куриленко написала: "Ось як робиться сканування тіла!". А шанувальники тут же почали коментувати знімки, засинаючи зірку компліментами, багато її навіть не дізналися: "Бажаю, щоб ми бачили більше вас у фільмі!". "Сподіваюся, ти повернешся одного разу. Ти була чудова з тим небагатьом, що ми бачили про тебе", "Чудова юна леді", "Круто", "Ти прекрасна".

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