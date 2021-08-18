Актриса Ксенія Мішина і перша героїня "Холостячки" показала новий образ для зйомок

Популярна виконавиця останнім часом показує дуже багато різних постів, адже тепер вона стала суддею шоу» Україна має талант " і кожен раз на зйомках Ксенія демонструє нові образи. В одному з таких зірка постала цього разу.

Шкіряне плаття з рукавичками, акуратні прикраси і вечірній макіяж з акцентом на виразність очей відразу привернув увагу до себе. У підписі ж артистка заговорила про зміни і новий досвід.

"Насамперед прокидаються страхи, сумніви, невпевненість в собі і ти відчуваєш повну відсутність сил на підкорення цієї нової вершини. І тоді є два варіанти: перший - ти думаєш: я не зможу, занадто складно, а раптом...і опускаєш руки. Другий-кажеш: ок, я готовий, йду в це хоч і зовсім не розумію, що робити і як з цим бути.

Опір руйнує гармонію і забирає на себе енергію. Ви все одно прийдете туди, куди вас ведуть, але з великими втратами і без задоволення. Зайняти позицію спостерігача і приймати все, що відбувається в кожному новому дні, налаштовуючи себе на позитив - мій посил кожному, хто шукає Бога всередині себе» - пише Ксенія.

"Наряд такий як у Надим з холостяка 11; Ой яка ж ти шикарна наша дівчинка ❤; красуня🤎 🤎 🤎; все у тебе буде добре адже ти цього гідна🔥 👏; така красоточка!!!🔥 класний пост👏; які важливі слова❤️🔥; знову щаслива😍 👏».

Раніше Politeka писала, що біда з переможцем" Холостячки "Еллертом трапилася на відпочинку, кадри вже в мережі:" нас перевернула...".

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина "завела" Решетника і Шатирко танцями в зухвалому міні: "ось така вечірка"

A ще Politeka повідомляла, що Еллерт після розриву з Мішиною показав, чим займає руки: "став холостяком, життя б'є ключем".