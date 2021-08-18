Актриса й телеведуча Лілія Ребрик поділилася особистими переживаннями

40-річна теледива в своєму новому пості в Instagram зізналася, що і, головне, хто робить її щасливою, передає Politeka.net.

Лілія опублікувала ряд фото, на яких постала в обіймах свого коханого, хореографа Андрія Дикого, за яким заміжня вже 10 років і з яким виховує двох доньок, а також в компанії своїх колег на театральній сцені. Ще один пікантний знімок був зроблений за лаштунками - Ребрик позувала в одному рушнику, замотавшись в нього так, щоб виглядало пристойно.

У підписі актриса розкрила свою особисту формулу щастя:

"Моя здорова і задоволена #дікасімейка + зйомки від світанку до заходу + перші хвилини на сцені, коли від хвилювання аж у грудях стискає (і оплески після зіграної вистави) + ефіри, коли сонце тільки встало і вже сліпить крізь вікна в студії. Все це дорівнює моїй формулі щастя! А які у вас складові щастя? Розпишіть свою формулу!".

За лічені хвилини користувачі встигли поставити більше тисячі "лайків", а деякі навіть прокоментувати: "❤️❤️завжди дуже позитивні фото у Вас! ❤️❤️а формула щастя мені не відома, завжди не вистачає однієї складової".

Нагадаємо, Лілія Ребрик відправила старшу дочку подалі від дому: "яка у мене вже доросла..."

А ще Politeka писала, що Ребрик звернулася до українців за допомогою і вразила новим образом: "скільки років живу..."

Також Politeka повідомляла, що Ребрик в міні влаштувала "жару" на парковці: "Танцюй, якщо молодий"