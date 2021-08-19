Співачка Надя Дорофєєва поділилася враженнями від відпочинку в Туреччині, показавши кілька яскравих кадрів

Так, 31-річна зірка разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом вирішили влаштувати перерву в роботі й гарненько розслабитися на морському узбережжі, відправившись до Анталії.

Надя повідомила в своєму новому пості в Instagram, що, на жаль, відпустка добігає кінця, але при цьому вона отримала безліч приємних емоцій, передає Politeka.net.

На опублікованих фото Дорофєєва постала в крихітному помаранчевому купальнику і світлій панамці. Співачка покрутилася перед камерою в різних ракурсах, демонструючи струнку фігурку.

У підписі вона зізналася, що не забувала себе хвалити за будь-яку дрібницю: від "встала раніше" до "записала робочий зум".

"Цього разу я раділа навіть тому, що мені вдавалося встати раніше. Я хвалила себе за це і від цього піднімався настрій, сил було багато... А ще я стала трохи менше боятися риб (не смійтеся, це вже прогрес). Ще нам вдалося 2 рази позайматися спортом і зробити 2 робочих зума. Трохи, але блііін, це ж відпустка)) і тут я знову похвалила себе. Через заняття спортом - було прикро їсти шкідливу їжу - кожен день в моєму раціоні були салати і я така - ну нічого собі я хелсі - і пішла тріснула булочку, але з ранку і всього 2 рази) Коротше, я така молодець. І ви такі молодці, що прочитали цей пост 😂❤️", - не стримала емоції зірка.

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