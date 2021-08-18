Колишня дружина репера Потапа (Олексія Потапенка) продюсер Ірина Горова зараз знаходиться в Греції
43-річна брюнетка вирішила провести свою відпустку на острові Порос, насолоджуючись фантастичними пейзажами і місцевими розвагами.
Судячи з усього, Ірину потягнуло на екстрим. Після прогулянки на яхті екс-дружина Потапа захотіла полоскотати собі нерви поїздкою на квадроциклі. Відповідні кадри Горова опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Ірина хвацько осідлала "залізного коня", правда, сиділа на пасажирському сидінні, а за кермом був невідомий молодий чоловік. З криком "юхуу" і притримуючи кепку, щоб та не полетіла, Горова з вітерцем прокотилася на квадроциклі.
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"Прекрасна Греція. Кожну секунду дякую Всесвіту за можливість подорожувати, бути собою, знайомитися з дивовижними людьми, пробувати нові емоції і насолоджуватися моментом 🥰", - повідомила вона в підписі.
Однією з перших на пост відреагувала їх з Потапом підопічна, співачка Надя Дорофєєва.
"Яка фоткаа", - написала та, а Ірина у відповідь відправила "червоне сердечко".
Зазначимо, Горова з Потапом розлучилися в 2014 році, але зберегли дружні стосунки заради їхнього спільного сина Андрія, а також продовжили разом займатися бізнесом - продюсерським центром MOZGI Entertainment.