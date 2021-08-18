"Дякую всесвіту за можливість"

Колишня дружина репера Потапа (Олексія Потапенка) продюсер Ірина Горова зараз знаходиться в Греції

43-річна брюнетка вирішила провести свою відпустку на острові Порос, насолоджуючись фантастичними пейзажами і місцевими розвагами.

Судячи з усього, Ірину потягнуло на екстрим. Після прогулянки на яхті екс-дружина Потапа захотіла полоскотати собі нерви поїздкою на квадроциклі. Відповідні кадри Горова опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Ірина хвацько осідлала "залізного коня", правда, сиділа на пасажирському сидінні, а за кермом був невідомий молодий чоловік. З криком "юхуу" і притримуючи кепку, щоб та не полетіла, Горова з вітерцем прокотилася на квадроциклі.

"Прекрасна Греція. Кожну секунду дякую Всесвіту за можливість подорожувати, бути собою, знайомитися з дивовижними людьми, пробувати нові емоції і насолоджуватися моментом 🥰", - повідомила вона в підписі.

Однією з перших на пост відреагувала їх з Потапом підопічна, співачка Надя Дорофєєва.

"Яка фоткаа", - написала та, а Ірина у відповідь відправила "червоне сердечко".

Зазначимо, Горова з Потапом розлучилися в 2014 році, але зберегли дружні стосунки заради їхнього спільного сина Андрія, а також продовжили разом займатися бізнесом - продюсерським центром MOZGI Entertainment.