Популярна українська співачка Надя Дорофеєва та її чоловік – співак та блогер Володимир Дантес – відпочивають у Туречинні

Як пише Politeka.net, попри велику кількість концертів та роботи, Дантес та Дорофеєва знайшли час на відпочинок у сонячній Туреччині. Так, пара відправилася на елітний курорт в місто Кемер, поселилася в шикарній двоповерховій віллі, у якій є кілька спалень, величезний басейн та зал.

На відпочинку Дантес не забуває бути активним в Instagram. Співак влаштував своїм шанувальникам популярну рубрику "Питання-відповідь" й фанати буквально засипали співака цікавими питаннями. Так, шанувальники цікавилися, чи свариться Володимир із Надею та чи було таке, що сварки доходили аж до розлучення. На це Дантес відповів з гумором.

"Так, ми три рази розводилися. Зараз от знову хотіли побути далеко один від одного, але випадково вибрали один і той самий готель, одну віллу і доля намагається склеїти наші стосунки", - жартує Дантес.

Рaніше Politeka писaлa, що сімейні "розбірки" між Дорофєєвою і Дантесом розгорнулися у мережі: "Своє не міг придумати?".

Нaгaдaємо, що чоловік Дорофєєвої Дантес накинувся на жінок з претензією: "Чому ми повинні їх соромитися?".

A ще Politeka повідомлялa, що Дорофєєва полонила засмаглою фігурою в крихітному купальнику: "Надь, не починай...".