Легендарна співачка Алла Пугачова часто опиняється під хвилею критики через свою зовнішність після пластики

Як відомо, 72-річну артистку часто критикують за її любов до пластики і перетворення. При цьому часто багато хто помічає, що зірка просто намагається виглядати молодше поруч зі своїм чоловіком Максимом Галкіним, з яким у неї двоє дітей - син Гарік (Гаррі) і дочка Єлизавета.

На цей раз Алла Пугачова поділилася новою фотографією на своїй сторінці в Instagram в стриманому і лаконічному образі. Причому в підписі увага звернена на інцидент з її фото днем раніше, яке жорстко висміяли в мережі.

"Тупість людей під минулим постом вражає! Нафарбуєшся-погано не нафарбуєшся - ще гірше🤯 чого ви хочете взагалі ? Може просто собою займетеся, адже справа в вас, а не в тому, що вас оточує …

"В одне вікно дивилися двоє. Один побачив дощ і бруд, інший — листя зеленої в'язь, Весну і небо блакитне. В одне вікно дивилися двоє "" - відреагували в мережі на критику.

Користувачі підтримали їх улюбленицю:

"Ви прекрасні завжди !Не звертайте уваги на коментарі! Ви дуже щира людина! Щастя вашій родині!; Згодна з Аллою; ви завжди принадність 😍; золоті слова🔥; завжди будуть говорити, але ви-Легенда на завжди!...; Не читайте, що пишуть злі люди, їм до Вас, як до місяця пішки. Ви приклад всім нам, у всьому!!!🌈 🌈 ; Не кожна знаменитість відповість! 👏 ; Людям легше розкритикувати.... Заздрість треба заслужити".

Нагадаємо, що раніше артистка поділилася новою фотографією на своїй сторінці в Instagram. На знімку артистка посміхається і показує себе без макіяжу.

"Ось і зморшки вже під очима. Чи не посміхатися чи що зовсім?Как?Якщо радістю сповнений наш Замок.Нехай з'являються. NO PROBLEM!!!"- сказано в описі. Саме цей пост і розкритикували користувачі за зовнішність співачки.

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