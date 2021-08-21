У соцмережі вирішили порівняти "таємну дружину" Олега Винника Таюне і співачку Олю Полякову

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник завжди приховував від громадськості своє особисте життя. Однак фанати вже давно впевнені, що "таємною дружиною" артиста є його бек-вокалістка, співачка Таюне. Дівчина навіть має свій фан-клуб в соцмережі Instagram, де часто публікують її фотографії та відео.

Так, нещодавно на одній з фан-сторінок, присвячених співачці, опублікували кумедний фотоколаж, зроблений у фотошопі, на якому показали Таюне разом зі співачкою Олею Поляковою. Деякі з фанатів навіть помітили якусь схожість у зовнішності артисток.

У підписі до фото трохи розповіли про Таюне: "Таюне або ж Таюне Таїсія, шанувальники звуть її, як "Квітка Таюне". Відома як, талісман колективу, бек-вокалістка @olegg.vynnyk". Користувачі тут же почали коментувати фотоколаж: "Гарненько", "Вау", "Моя ж ти богиня. Вау. Дивовижно", "Мені одній здається, що вони чимось схожі?", "Шедевр", "Красиві", "Дуже красиво".

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