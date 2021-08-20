Українська співачка Вікторія Смеюха, екс-солістка "НеАнгелів", на відпочинку показала ідеальну засмагу

Артистка веде активний спосіб життя і часто ділиться з шанувальниками в Instagram кадрами з різних заходів. При цьому найбільший відгук Вікторія отримує менно за пляжні кадри, адже її фігурі можна тільки позаздрити.

У кремовому купальнику без принтів Смеюха покрасувалася на пляжі і з гордістю продемонструвала натуральну красу. У відпустці зірка вирішила розповісти, як правильно і добре почати день.

"Прокидаючись вранці, ☺ ️ потягніться і посміхніться і прямо в ліжку подумайте, кому ви сьогодні вдячні, хто робить Вас і ваше життя кращим! 👼🏼

Я помітила, що люди більш розташовані спілкуватися і піти назустріч тим, хто вміє помічати приємні дрібниці і дякувати за них.🙏 🏼 😍 І це абсолютно не залежить від конкретних обставин. Такі прості, але щирі, кроки роблять вас набагато більш привабливими в очах інших і розширюють ваші перспективи.😉 » - пише Смеюха під кадрами.

"Чарівна🙌 🔥 😍; Шикарна!!!!🔥 ; Вірно; Чарівна, Катюш!!! Красива!; Supergirl; Доброго ранку:)👏 🔥; красуня, красива жінка, ви чудово виглядаєте; найпрекрасніша😍; Віка ти як завжди чарівна, красуня; чарівна!❤️ Наша Катюшка хороша,ай да хороша,куди женихи дивляться❤».

Нагадавши, екс-солістка "НеАнгелів" Смеюха блиснула засмаглим торсом на ганку своєї вілли.

А ще Politeka писала, що Камінська і Сміюха з "НеАнгелів" піддалися глузуванням, показавши свою "дружбу".

Також Politeka повідомляла, що екс-солістка "НеАнгелів" Смеюха заінтригувала фігуркою в дивному вбранні.