Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес засвітилася на побаченні з Аффлеком

Нещодавно Бен Аффлек відзначив свій 49-й день народження і всім шанувальникам було цікаво дізнатися, що ж подарувала коханому Дженніфер Лопес. Як виявилося, зірка порадувала свого чоловіка вельми милим сюрпризом, який припав до смаку акторові.

Про серйозніший подарунок Бену від Джей Ло нічого невідомо, зате в мережі вже відомо, що актриса піднесла його дочкам Вайолет і Серафіни симпатичні і яскраві прикраси з відомого ювелірного дому.

Нещодавно пару також помітили на зустрічі, мило фліртують один з одним. Причому Лопес була явно вбраною, адже засвітилася не в звичному спортивному костюмі, а в елегантному вбранні.

Користувачі відповіли: "я люблю цих двох; ця красива картина; мені подобається ❤️, як Джен дивиться в очі Бена, справжня любов-двоє найсексуальніших коханців на світі, вони створені один для одного ❤️; місіс Дженніфер Аффлек, які пристрасті; Справжня любов 20 років все ще є; що це за файл, який тримала помічниця Джей Ло»мати"?» .

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