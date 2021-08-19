Популярная 52-летня певица и актриса Дженнифер Лопес засветилась на свидании с Аффлеком
Недавно Бен Аффлек отметил свой 49-й день рождения и всем поклонникам было интересно узнать, что же подарила возлюбленному Дженнифер Лопес. Как оказалось, звезда порадовала своего мужчину весьма милым сюрпризом, который пришелся по вкусу актеру.
О более серьезном подарке Бену от Джей Ло ничего неизвестно, зато в сети уже известно, что актриса преподнесла его дочкам Вайолет и Серафины симпатичные и яркие украшения из известного ювелирного дома.
Недавно пару также заметили на встрече, мило флиртующих друг с другом. Причем Лопес была явно наряженной, ведь засветилась не в привычном спортивном костюме, а в элегантном наряде.
Друга Пугачевой и Киркорова парализовало, счет идет на дни: "Шансов на выздоровление нет"
Скандал Никитюк и Дурнева вышел на новый уровень, зацепило Полякову и Осадчую: "Ты со своим ростом..."
Смерч прокатился по Украине, разрушены магазины и сорваны крыши: кадры стихийного бедствия
Балан рядом с Тиной Кароль оконфузился на съемках популярного шоу, момент попал на видео: "Чуть не упал"
Найдено тело экс-начальника Нацполиции: первые подробности трагедии
Пользователи ответили: «Я люблю этих двоих; Эта красивая картина; Мне нравится ❤️, как Джен смотрит в глаза Бена, настоящая любовь - двое самых сексуальных любовников на свете, они созданы друг для друга ❤️; Миссис Дженнифер Аффлек, какие страсти; Настоящая любовь 20 лет все еще есть; Что это за файл, который держала помощница Джей Ло «Мать»?» .
Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье
Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте