Популярная 52-летня певица и актриса Дженнифер Лопес засветилась на свидании с Аффлеком

Недавно Бен Аффлек отметил свой 49-й день рождения и всем поклонникам было интересно узнать, что же подарила возлюбленному Дженнифер Лопес. Как оказалось, звезда порадовала своего мужчину весьма милым сюрпризом, который пришелся по вкусу актеру.

О более серьезном подарке Бену от Джей Ло ничего неизвестно, зато в сети уже известно, что актриса преподнесла его дочкам Вайолет и Серафины симпатичные и яркие украшения из известного ювелирного дома.

Недавно пару также заметили на встрече, мило флиртующих друг с другом. Причем Лопес была явно наряженной, ведь засветилась не в привычном спортивном костюме, а в элегантном наряде.

Пользователи ответили: «Я люблю этих двоих; Эта красивая картина; Мне нравится ❤️, как Джен смотрит в глаза Бена, настоящая любовь - двое самых сексуальных любовников на свете, они созданы друг для друга ❤️; Миссис Дженнифер Аффлек, какие страсти; Настоящая любовь 20 лет все еще есть; Что это за файл, который держала помощница Джей Ло «Мать»?» .

Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье

Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте



