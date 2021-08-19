Бізнесмен Іраклі Макацарія, який прославився в Україні після участі в шоу "Холостяк" і "Танці з зірками"

36-річний Іраклі зараз будує відносини з 19-річною Лізою Чічуа. У новому пості на своїй сторінці в Instagram, екс-«Холостяк», показав, як проводить час з коханою в Грузії, пише Politeka.net.

Іраклі і Ліза прогулювалися взявшись за руки по набережній в Батумі. Кард захопив навіть телеведучого Володимира Остапчука.

"Такі ви Класні", - написав він.

Не поскупилися на приємні слова і фоловери Макацарії.

"Голлівуд відпочиває", "дуже красива пара, гармонійна❤️ Дай Дай Бог вам щастя і любові на все життя", "Супер, ви дуже красива пара, щиро рада за вас", "бомбезні", "ну які ж ви класні, так гармонійно виглядаєте разом", "Яка гарна пара! Прям так схожі як брат і сестра", "ви неймовірно красива пара! І ще дуже схожі один на одного", - писали в коментарях.

Нагадаємо, "Холостяк" Макацарія засвітився з 19-річною коханою в білосніжній сукні: "з колечком! Ура"

Як повідомляла Politeka, Камінська з " НеАнгелів "прибила Макацарію" вбивчим "поглядом:" Слава, ти вже..."

Також Politeka писала, що "Холостяк" Макацарія пережив справжню трагедію, відверте зізнання.