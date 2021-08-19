Переможниця "Холостяк 11" з Михайлом Заливако Анна Богдан розкрила головні пункти успішного схуднення

Ганна Богдан за півроку скинула 16 зайвих кг, які набрала через небажання помічати помилки в харчуванні і режимі дня.

«На даний момент я виділила чотири основних (глобальних кроки), які допомагають схуднути» - пише Анна в сторі.

Правильно поставлена мета в контексті схуднення. Неправильно: влізти в сукню до випускного. Влізти в джинси, які одягала 10 років тому. Схуднути, щоб я йому подобалася. Правильно: ви повинні поставити короткострокову мету, схуднути на 3 кг, влізти з розміру Л В розмір М.

"Ви повинні поставити собі маленьку мету, досягти її, повірити в себе і в те, що все вийде. А вже потім по кроках досягати своєї мети".

Далі Анна зазначила харчування: без правильного харчування і розумних обмежень не буде нічого. На харчуванні все будується. Саме тут можна допустити найбільші помилки.

Важливим моментом Анна вважає тренування:»треба врахувати, що багатьом не можна піднімати тяжкості або робити якісь складні вправи".

Останнім моментом Анна зазначила психолога, який допоможе налаштувати себе на правильний режим.

Нагадавши, Заливако вирішив проявити себе на новому талант-шоу, Богдан не змовчала: "ця людина...."

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