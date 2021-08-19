Победительница "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Анна Богдан раскрыла главные пункты успешного похудения

Анна Богдан за полгода сбросила 16 лишних кг, которые набрала из-за нежелания замечать ошибки в питании и режиме дня.

«На данный момент я выделила четыре основных (глобальных шага), которые помогают похудеть» - пишет Анна в Стори.

Правильно поставленная цель в контексте похудения. Неправильно: влезть в платье до выпускного. Влезть в джинсы, которые надевала 10 лет назад. Похудеть, чтобы я ему нравилась. Правильно: вы должны поставить краткосрочную цель, похудеть на 3 кг, влезть с размера Л в размер М.

«Вы должны поставить себе маленькую цель, достичь ее, поверить в себя и в то, что все получится. А уже потом по шагам достигать своей цели».

Далее пунктом Анна отметила питание: без правильного питания и разумных ограничений не будет ничего. На питании все строится. Именно здесь можно допустить самые большие ошибки.

Важным моментом Анна считает тренировки: «Надо учесть, что многим нельзя поднимать тяжести или делать какие-то сложные упражнения».

Последним моментом Анна отметила психолога, который поможет настроить себя на правильный режим.

Напомним, Заливако решил проявить себя на новом талант-шоу, Богдан не смолчала: "Этот человек...."

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