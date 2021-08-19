Надія Мейхер показала спокусливий образ, порадувавши фанатів

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер відбулася українська артистка. Красуня з 2000-го по 2011-й рік була в групі ВІА-Гра, поки не завагітніла. Тепер талановита виконавиця займається оперним співом, з'являється на українському ТБ, а також випускає власний брендовий одяг. Не забуває Надя і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому відео, яке Мейхер показала в Instagram, красуня була в сукні з візерунками. Дівчина сиділа зі спущеною бретелькою біля картини, на якій зображений чоловік з квітами за спиною. Після цього Надя встала, поправила сукню, щоб приховати пишний бюст.

"My love....

Mon amour...

Meine Liebe...",- написала Надя "Моя любов" трьома мовами.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Розслаблена і шикарна"", "тільки помітив, які у вас гарні губи", "така спокуслива", "пік жіночої краси. Після 40 жіноча краса розкривається найбільш повно".

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