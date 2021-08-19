Що у них спільного?

Обидві співачки – і Ані Лорак, і Світлана Лобода – одягнули схожі золотисті сукні

Як пише Politeka.net, обидві співачки народилися та виросли в Україні, однак тривалий час жили та будували кар’єру в Росії. Однак нещодавно обидві артистки вирішили знову повернутися в Україну та головно заявили про свої сольні концерти в Одесі.

Так, виступ ексучасниці гурту "Віа гра" відбувся 14 серпня в Ibiza Beach Club. Лорак вирішила переплюнути Лободу та дала два концерти в одеському клубі ITAKA 16 та 17 серпня.

Так, у мережі активно обговорюють співачок, яких так раптово потягнуло на Батьківщину. На офіційній сторінці програми "Зірковий шлях" опублікували фото Лорак і Лободи у схожих золотистих платтях.

"Битва сяйливих образів 💫 Якій співачці золотистий личить більше — Ані Лорак @anilorak чи Світлані Лободі @lobodaofficial? Пишіть 1 або 2 в коментарях 👇", - написали на сторінці.

Зауважимо, що в імпровізованому батлі перемогла Ані Лорак, однак були й такі, хто "голосував" за обох, і такі, хто не віддав переваги нікому.

" Ані Лорак ❤️🔥", " Каролина😍😍😍😍😍😍", "Ні одна", "Лобода", " Свєтка, ти найкраща😍", "Дві красотки 😍😍😍", "Обе красотки", - пишуть у мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Ані Лорак приголомшила українців, вийшовши на сцену в дивному вбранні: "Не надягайте більше ці рейтузи".

Нaгaдaємо, що Лобода в ефектному комбінезоні похвалилася своєю головною гордістю: "Ох, ці...".

A ще Politeka повідомлялa, що Лобода в занадто короткій сукні викликала у Лоліти бурхливу реакцію: красномовні кадри з Одеси.