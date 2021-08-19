Обе певицы – Ани Лорак и Светлана Лобода – одели похожие золотистые платья
Как пишет Politeka.net, обе певицы родились и выросли в Украине, однако длительное время жили и строили карьеру в России. Однако недавно обе артистки решили снова вернуться в Украину и в основном заявили о своих сольных концертах в Одессе.
Так, выступление эксучастницы группы" ВИА гра " состоялось 14 августа в Ibiza Beach Club. Лорак решила переплюнуть Лободу и дала два концерта в одесском клубе ITAKA 16 и 17 августа.
Так, в сети активно обсуждают певиц, которых так внезапно потянуло на Родину. На официальной странице программы "Звездный путь" опубликовали фото Лорак и Лободы в похожих золотистых платьях.
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"Битва сияющих образов 💫 которой певице золотистый подобает больше - Ани Лорак @anilorak или Светлане Лободе @lobodaofficial? Пишите 1 или 2 в комментариях 👇 ", - написали на странице.
Заметим, что в импровизированном батле победила Ани Лорак, однако были и такие, кто "голосовал" за обоих, и такие, кто не отдал предпочтения никому.
"Ани Лорак ❤️🔥 "," Каролина 😍😍😍😍😍😍 ","Ни одна"," Лобода"," Светка, ты лучшая 😍 ", "две красотки 😍😍😍 "," Обе красавицы", - пишут в сети.
Ранее Politeka писала, что Ани Лорак ошеломила украинцев, выйдя на сцену в странном наряде: "Не надевайте больше эти рейтузы".
Напомним, что Лобода в эффектном комбинезоне похвасталась своей главной гордостью: "Ох, эти...".
A еще Politeka сообщала, что Лобода в слишком коротком платье вызвала у Лолиты бурную реакцию: красноречивые кадры из Одессы.