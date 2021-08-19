З'явилися подробиці про нового члена журі "Танців з зірками"Максі Чмерковському

Як повідомляє Politeka.net, вже у вересні українців чекає прем'єра нового сезону шоу "Танці з зірками". Оновленим буде не тільки склад зіркових учасників, а й членів журі. Як відомо, кілька місяців тому пішов у інший світ багаторічний член журі Григорій Чапкіс, тепер же продюсери шоу знайшли йому гідну заміну.

На сторінці проекту в Instagram раніше опублікували знімок оновленого складу суддів. Правда, Новий член журі тільки один - Макс Чмерковський, а ось Катерина Кухар і Влад Яма залишаються незмінними суддями.

Тепер же продюсери шоу розкрили цікаві факти про нового хореографа зіркової команди суддів, опублікувавши його фото. Виявилося, що "Макс Чмерковський україно-американський танцівник, чемпіон світу з латинських танців, хореограф і переможець шоу Dancing With The Stars". Чоловік уродженець Одеси, він успішних хореограф в США, де організував чотири благодійні школи танців. "Дружина Макса - теж танцівниця Пета Джейн Мургатройд", - говориться на сторінці проекту.

Нагадаємо, Нова учасниця "Танців з зірками" скинула 30 кілограмів, і тепер це інша людина: "Ах, Настуся...".

Як повідомляла Politeka, На "Танцях з зірками" розкрили імена суддів, в мережі назріває скандал: "Просто знущання!".

Також Politeka писала, що Новий сезон "Танців з зірками" з Чмерковським замість Чапкіса: з'ясувалося, чи буде Влад Яма.