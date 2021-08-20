Відомий шоумен Іраклі Макацарія показав у соцмережі яскраве фото з дитиною на руках

Як повідомляє Politeka.net, відомий грузинський шоумен і телеведучий, який був головним героєм одного з сезонів українського "Холостяка" Іраклі Макацарія, здається, нарешті знайшов своє справжнє кохання. Кадри з 19-річною коханою красень часто показує в своєму Instagram. А цього разу поділився яскравим фото з маленьким хлопчиком на руках, шанувальники припускають, що дитина – це хрещеник шоумена.

На знімку Іраклі стоїть на тлі красивого заходу на пляжі і тримає на руках милого рудоволосого хлопчика. Вони обидва зачаровано дивляться кудись вдалину, а малюк ще й пальчиком показує в ту сторону.

У підписі до фотографії Макацарія написав: "Придумаємо назву для фото". Користувачі тут же почали обговорювати знімок, залишаючи забавні коментарі: "Дядько, ось та дівчинка мені подобається. Як з нею познайомитися?", "Дивись, дивись, скоро і у тебе хлопчик буде!", "Погляд у майбутнє", "Руде сонечко", "Дядя Іка, а схід там, виходить?", "Нам на світанок", "Красунчики", "Сонячне щастя!", "Сонечко на тлі сонечка!".

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