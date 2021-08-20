Известный шоумен Иракли Макацария показал в соцсети яркое фото с ребенком на руках
Как сообщает Politeka.net, известный грузинский шоумен и телеведущий, который был главным героем одного из сезонов украинского "Холостяка" Иракли Макацария, кажется, наконец-то нашел свою настоящую любовь. Кадры с 19-летней возлюбленной красавчик часто показывает в своем Instagram. А в этот раз поделился ярким фото с маленьким мальчиком на руках, поклонники предполагают, что ребенок – это крестник шоумена.
На снимке Иракли стоит на фоне красивого заката на пляже и держит на руках милого рыжеволосого мальчика. Они оба очаровано смотрят куда-то вдаль, а малыш еще и пальчиком показывает в ту сторону.
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В подписи к фотографии Макацария написал: "Придумаем название для фото". Пользователи тут же принялись обсуждать снимок, оставляя забавные комментарии: "Дядя, вот та девочка мне нравится. Как с ней познакомиться?", "Смотри, смотри, скоро и у тебя мальчик будет!", "Взгляд в будущее", "Рыжее солнышко", "Дядя Ика, а восход там, получается?", "Нам на рассвет", "Красавчики", "Солнечное счастье!", "Солнышко на фоне солнышка!".
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Также Politeka писала, что "Холостяк" Макацария засветился с 19-летней возлюбленной в белоснежном платье: "С колечком! Ура".