"Не може бути, щоб хтось таке зняв"

Співачка Оля Полякова не тільки зіграла головну роль, але й вперше виступила в якості продюсера

Так, 37-річна зірка днями презентувала на Одеському кінофестивалі фільм "Зірки зо обміном", в якому знялася з Михайлом Хомою (DZIDZIO), Юрієм Горбуновим і Наталією Сумською (старшою сестрою Ольги Сумської).

У себе в Instagram Полякова повідомила, що кінострічка повинна вийти в прокат 1 січня 2022 року, і є "легкою різдвяною історією для всієї родини", де є як і любовно-драматична лінія, так і сцени з погонями.

Співачка також розповіла, що ідея фільму належить її продюсеру і партнеру Михайлу Ясинському, а його виробництвом займалися компанії Secret Service та KINOROB за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

У сюжеті фільму - комедійне протистояння двох лідерів музичної індустрії, а також несподіване акторське перевтілення Полякової, яка стала чоловіком.

Українці гаряче обговорюють кіноновинку. Тизер "Зірок за обміном" опублікований на YouTube, передає Politeka.net. Варто відзначити, більшість розкритикували картину, залишивши негативні відгуки в коментарях:

"Господи, яка ж дичина... ще й за наші гроші"

"Скільки можна експлуатувати ідею з обміном тілами, знову "любоьв-морковь"🤦"

"На це йдуть наші податки?"

"Та що за ла*но?! Я б зрозумів, якби фільм був комерційним, так ні, за наші гроші!"

"Це, мабуть, пранк. Не може бути, щоб хтось таке зняв"

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