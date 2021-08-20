Популярний український виконавець Олег Винник дав сольний концерт в Одесі

Як пише Politeka.net, 49-річний український співак та автор пісень із Черкащини Олег Винник довгий час жив та працював у Німеччині, однак у 2011 повернувся до України. Винник користується широкою популярністю серед жінок та часто дає сольні концерти.

Так, цього разу в своєму Instagram Олег Винник опублікував уривки зі свого сольника в Одесі, який відбувся 18 серпня на концертній арені "Морвокзал".

"Одесо, як же було гаряче!🔥🔥🔥 Щасливий бачити вас такими вільними і запальними! 🤩", написав Винник.

Зауважимо, що про сольний концерт в Одесі мріяло багато Олегових шанувальниць і мрія здійснилася. Як бачимо, на концерт кумира прийшло дуже багато людей, які голосно підспівували та танцювали.

"Олег, було дуже здорово! 🔥 Спасибі за теплоту, душевність, запал, енергетику! ❤", "Клаааас 🔥🔥🔥, круто 😍❤️❤️❤️", " Неймовірно!!🔥❤️❤️", " Було круто! Давно мріяла побувати у вас на концерті ❤️Клас 🔥🔥🔥 Та й ви просто світилися від щастя ❤️ Кайфанули всі 🤘 Спасибі вам велике за подаровані щасливі хвилини ❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "Дійсно було гаряче! Радію, як завжди, що Ви щасливий!🔥🔥🔥🔥", "Приїжджайте ще, запалу у нас ще огого 😂 !!! Були дуууже раді Вас бачити!!! Чекаємо восени, Ви обіцяли 😉", - пишуть фанати.

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