У мережі показали незвичайне захоплення молдавського мачо Дана Балана, фанати в захваті

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський виконавець Дан Балан, якому приписують бурхливий роман з українкою дівою Тіною Кароль, має величезний фан-клуб в Instagram, який пильно стежить за його життям. Нещодавно в соцмережі опублікували чарівне фото артиста і показали його нове захоплення.

На фотографії Дан відображений в цікавій локації - це чи то ринок, то л виставка автомобілів. Перед камерою задумливий і змужнілий співак позує в сірих брюках і чорній футболці, він не дивиться в об'єктив, а на його обличчі серйозний вигляд.

У підписі до кадру написали: "Автомобіль – улюблена іграшка дорослих чоловіків". Користувачі тут же почали коментувати нове фото Балан: "Машини це не Данчикова тема, сам говорив, а засіб пересування з водієм", "Але водити вміє", "Красунчик, будь щасливий", "Ти як завжди – супер!", "Красивий", "Мені теж улюблена іграшка. Данчик", "Ну чому чоловіків, і жінок теж", "Сам їздиш, або з шофером?", "Класний".

Нагадаємо, Дан Балан через три місяці перервав мовчання і з'явився в новому амплуа: "Татко повернувся".

Як повідомляла Politeka, Балан поруч з Тіною Кароль осоромився на зйомках популярного шоу, момент потрапив на відео: "Мало не впав".

Також Politeka писала, що Дан Балан відірвався під Сердючку в компанії Горбунова і Кароль, з'явилося відео: "Дивно, що Тіна...".