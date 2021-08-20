Солістка "Go_A" Катя Павленко показала кадри зі зйомок популярного шоу "Хто зверху"

Як пише Politeka.net, популярне шоу на "Новому каналі" "Хто зверху", ведучими якого є Сергій Притула та Леся Нікітюк, виходить на телеекрани із 2012 року. За це час у проєкті встигли знятися популярні чоловіки та жінки, які в кожному ефірі доводять, хто все ж таки "зверху".

Так, цього разу в новому випуску "Хто зверху" із чоловічою командою будуть змагатися солістка гурту "Go_A" Катя Павленко, співачка Джамала та фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками" Анна Різатдінова.

У своєму Instagram Катя Паленко показала, як вони в рамках конкурсів шоу танцювали гопак під керівництвом капітана команди Лесі Нікітюк.

"Ручки в сторони. І…", - командує Нікітюк.

За словами Павленко, цей випуск мають транслювати на "Новому каналі" 24 серпня о 19:00.

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Нагадаємо, що "Go_A" після тріумфу на Євробаченні вирішили проявити себе в українському талант-шоу: "Ви так сильно чекали".

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