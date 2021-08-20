Солістка "Go_A" Катя Павленко показала кадри зі зйомок популярного шоу "Хто зверху"
Як пише Politeka.net, популярне шоу на "Новому каналі" "Хто зверху", ведучими якого є Сергій Притула та Леся Нікітюк, виходить на телеекрани із 2012 року. За це час у проєкті встигли знятися популярні чоловіки та жінки, які в кожному ефірі доводять, хто все ж таки "зверху".
Так, цього разу в новому випуску "Хто зверху" із чоловічою командою будуть змагатися солістка гурту "Go_A" Катя Павленко, співачка Джамала та фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками" Анна Різатдінова.
У своєму Instagram Катя Паленко показала, як вони в рамках конкурсів шоу танцювали гопак під керівництвом капітана команди Лесі Нікітюк.
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"Ручки в сторони. І…", - командує Нікітюк.
За словами Павленко, цей випуск мають транслювати на "Новому каналі" 24 серпня о 19:00.
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