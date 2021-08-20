Популярна артистка Оля Полякова засвітилася в екстравагантному вбранні з'явилася на концерті до Дня Незалежності

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською артисткою. Як відомо, на День Незалежності України відбудеться кілька святкових концертів. Один з них покажуть на телеканалі "Україна", і саме на ньому виступила Оля Полякова. Співачка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу на сторінці "Зірковий шлях" в Instagram з'явилися нові фото. На знімку Ольга засвітилася в світловідбиваючому боді і короні.

Пользвателі мережі завалили співачку неприємними коментарями, вони обурені постійною появою Ольги у відкритих нарядах.

"Полякова, як завжди, у святкових трусах"

"Ну ось у мене питання до артистам, а плаття ні? Неодмінно в труси? Я Розумію що ваш купальник стояти як мій квартира! Це державне свято, ну думати треба що надягати!"

"В дет.садочку теж всім труси показувала всім було смішно,як і зараз, співати навчися, а не кричати хрипотою"

"Мене ось теж кожен раз дивуюся: чому Полякова виступає тільки в трусах? Вона завжди однакова, в одному образі"

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