За серце "Холостячки" Злати Огневич боротиметься сліпучий брюнет, на ім'я Роман Свечкоренко

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на РБК-Україна, фаворитом" Холостячки " Злати Огневич на реаліті-шоу стане відомий в соцмережах психолог-блогер Роман Свечкоренко. У Мережу Навіть злили кадри зі спільної прогулянки хлопця зі співачкою, однак, в телеграм-каналі" культурна пральня " допускають, що учасник сам тихенько зняв кадри на прогулянці і сам же їх злив заради піару.

"Інформатор каже, що зняв нишком, і камер поруч не було. Але виглядає це як спроба блогера додатково попіаритися на участі в шоу. Сам зняв - сам злив", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Відзначимо, що на сторінку роману в соцмережі Instagram підписані майже мільйон користувачів. В описі профілю психолог стверджує, що його блог про проблеми взаємин простими словами. Також з мікроблогу в соцмережі можна дізнатися, що Свечкоренко – зразковий батько семирічної дочки Мії, яку час від часу показує фоловерам. А ось з дружиною він нібито розлучився перед стартом нового сезону "Холостячки" зі Златою Огневич.

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