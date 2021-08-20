Українська гімнастка і фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" Анна Різатдінова показала сина від скандального олігарха

Як передає Politeka.net, Анна Різатдінова є відомою українською спортсменкою. Вона також є бронзовою призеркою на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро і багаторазовою чемпіонкою світу. Гімнастка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу спортсменка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Анна одружена з скандальним олігархом Олександром Онищенком, який втік з України і зараз проживе в ЄС. У них є син-Роман. На знімку Анна обіймає свого сина.

"Нещодавно ми з Ромочкою їздили у відпустку.



Для мене справжній відпочинок-це, коли простір і можливість вибирати є у всіх.

З моїм графіком життя відпустка-єдиний тиждень в році, коли я можу відпочити і відновитися, але в той же час Ромочка повинен максимально весело і класно провести час.



Ми вчимося це поєднувати. Намагаємося удвох, абсолютно на рівних, вирішувати, де провести час — на морі або в басейні, що будемо робити ввечері і інші дрібні питання.

Коли наші бажання різняться, ми домовляємося. Наприклад, сьогодні ми вчинимо так, як хоче Рома, а завтра-як Виберу я.", розповіла Анна Різатдінова.

Шанувальники засипали спортсменку і її сина комліментами: "Видно, що він дуже любить свою маму", "Пупс", "Щастя вам і благополуччя", "Красиві".

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