Відомий виконавець Володимир Дантес поділився незвичайним кадром після відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець і чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес, який нещодавно почав свою сольну кар'єру, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Днями артист разом з дружиною повернулися з закордонної відпустки, і тепер у соцмережі він показав своє засмагле обличчя.

На новій фотографії, яку Вова зробив на веранді власного будинку, він показав крупним планом своє обличчя і густу розпатлану шевелюру. Перед камерою артист з'явився в червоній футболці, він злегка прикрив очі і трохи розкрив рот.

У підписі до публікації Дантес розповів про відпочинок, і свою засмагу: "Я обіцяв викласти селфі після відпочинку. А я не балабол. Синці пішли, а на їх місце прийшла засмага. Зарості вуса в бороді і веснянках. Став мислити позитивніше. Взагалі став щасливішим. Зрозумів, що можу виставити фото з таким виразом обличчя, так як тільки що зрозумів, що знову потрібно працювати, а я прям морально не готовий до цього. Але... куди ж ви без мене. Не впораєтеся".

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