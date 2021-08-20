Телеведучий Юрій Горбунов похвалився новонародженим сином

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським ведучим і продюсером. Також він знімався в безлічі фільмів, в тому числі і в якому виступає продюсером - "Скажене весілля". З 2017 року він оголосив, що одружений на телеведучій Каті Осадчій. У тому ж році у них народився син Іван, якому зараз 4 роки. Як відомо, вчора у пари народився ще один син. Подружжя активно ведуть соціальні мережі і діляться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Юрій опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку телеведучий показує себе на руках з новонародженим малюком.

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Шанувальники засипали Юрія і сина приємними словами в коментарях. До привітань приєдналися такі знаменитості як: Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва, Надя Дорофєєва, Дзідзьо, Сергій Бабкін і Марічка Падалко.

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