Телеведущий Юрий Горбунов похвастался новорожденным сыном
Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским ведущим и продюсером. Также он снимался в множестве фильмов, в том числе и в котором выступает продюсером - "Скажене весілля". С 2017 года он объявил, что женат на телеведущей Кате Осадчей. В том же году у них родился сын Иван, которому сейчас 4 года. Как известно, вчера у пары родился еще один сын. Супруги активно ведут социальные сети и делятся с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Юрий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке телеведущий показывает себя на руках с новорожденным малышем.
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Поклонники засыпали Юрия и сына приятными словами в комментариях. К поздравлениям присоединились такие знаменитости как: Леся Никитюк, Даша Астафьева, Надя Дорофеева, Дзидзьо, Сергей Бабкин и Маричка Падалко.
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