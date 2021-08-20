Відома актриса Ольга Куриленко поділилася кокетливим фото зі зйомок нового фільму

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса, уродженка України Ольга Куриленко запам'яталася глядачам по всьому світу своєю роллю дівчини Бонда в знаменитій сазі про "агента 007". Красуня часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму профілі в Instagram, і в цей раз поділилася чарівним кадром зі зйомок нового фільму з її участю.

На фотографії, яку Оля зробила сама, вона відображена в якомусь офісі. Перед камерою красуня з'явилася в простій світлій майці, її волосся заплетене в кокетливі короткі косички, а на моложавому обличчі немає ні зморшок, ні макіяжу, тільки чарівна посмішка.

У підписі до публікації Куриленко коротко написала: "На роботі". А шанувальники тут же почали коментувати її нове фото, засинаючи компліментами в коментарях: "Ти дуже красиво виглядаєш на фотографіях. Я так тебе люблю", "Яка мила", "Чудова", "Дуже красива", "Який наступний фільм?", "Ти прекрасна", "Привіт, красуня", "Працюєш в п'ятницю?", "Прекрасна фотографія", "Красуня".

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