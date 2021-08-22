Гарячі деньки зараз у співачки Насті Каменських, що гастролює Україною з концертами

Так, 34-річна зірка напередодні побувала в селищі Підопригори на Сумщині, де пройшов "Kvartal FEST". За підрахунками організаторів, 20 серпня концерт зібрав до 150 тисяч осіб. Каменських поділилася відповідними кадрами в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Настя з'явилася на сцені в блискучому чорному корсеті зі сріблястими вставками, схожими на крила метелика, і стильних чобітках-панчохах.

"Спасибі за емоції і любов! Це було дуже смачно! 😍 🥰 😘", - поділилася співачка своїми емоціями.

Раніше Каменських розповідала про тур, відзначаючи, що "викладається на повну" разом зі своєю командою.

"Для нас ваші щирі посмішки і відкриті серця безцінні!", - писала вона.

Після концертів у Житомирі та Підопригорах Каменських виступить у Підгір'ї на Івано-Франківщині (21 серпня), Скадовську Херсонської області (22 серпня), Харкові (23 серпня) та Могилеві-Подільському (24 серпня).

Співачка зізнавалася в "сторіз", що зараз у неї скажений графік і вона насилу встигає між виступами приходити в себе і готуватися до наступного марш-кидка й концерту.

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