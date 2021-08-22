Горячие деньки сейчас у певицы Насти Каменских, гастролирующей по Украине с концертами
Так, 34-летняя звезда накануне побывала в поселке Подопригоры на Сумщине, где прошел "Kvartal FEST". По подсчетам организаторов, 20 августа концерт собрал до 150 тысяч человек. Каменских поделилась соответствующими кадрами в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
Настя появилась на сцене в блестящем черном корсете с серебристыми вставками, похожими на крылья бабочки, и стильных сапожках-чулках.
"Спасибо за эмоции и любовь! Это было очень вкусно! 😍🥰😘", - поделилась певица своими эмоциями.
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Ранее Каменских рассказывала о туре, отмечая, что "выкладывается на полную" вместе со своей командой.
"Для нас ваши искренние улыбки и открытые сердца бесценны!", - писала она.
После концертов в Житомире и Подопригорах Каменских выступит в Подгорье на Ивано-Франковщине (21 августа), Скадовске Херсонской области (22 августа), Харькове (23 августа) и Могилеве-Подольском (24 августа).
Певица признавалась в "сториз", что сейчас у нее бешеный график и она с трудом успевает между выступлениями приходить в себя и готовиться к следующему марш-броску и концерту.
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