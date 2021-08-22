Співачка і актриса Дженніфер Лопес у трендовому вбранні взяла участь у новій фотосесії

Знаменита 52-річна виконавиця вирішила взяти участь у новій зйомці, де показала розкішний образ у світлих тонах. Зараз зірка активно просуває свою лінію косметики і нові проекти, в тому числі і вихід нових композицій. Співачка і актриса виклала в свій Instagram кілька фото зі знімального майданчика.

Фанати поспішили також поділитися кадрами, відзнятими ще під час роботи над зйомкою. На кадрі співачка позувала в топі, надітому з трикотажною спідницею-максі із зав'язками на талії і болеро з довгими рукавами.

"Красиво 🤩; вона в моменті; Любов❤; було так весело з тобою❤️; культовий образ; нестаріюча красуня; що ж так красиво; арест заарештуйте за красу; ви виглядаєте чудово; Королева 🤍; Боже ти чудова❤️; складно повірити в її молодість" - відповідають в мережі.

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