Певица и актриса Дженнифер Лопес в трендовом наряде приняла участие в новой фотосессии

Знаменитая 52-летняя исполнительница решила принять участие в новой съемке, где показала роскошный образ в светлых тонах. Сейчас звезда активно продвигает свою линию косметики и новые проекты, в том числе и выход новых композиций. Певица и актриса выложила в свой Instagram несколько фото со съемочной площадки.

Фанаты поспешили также поделиться кадрами, отснятыми еще во время работы над съемкой. На кадре певица позировала в платье, с трикотажной низом-макси с завязками на талии и болеро с длинными рукавами.

«Красиво 🤩; она в моменте; Любовь❤; Было так весело с тобой ❤️; Культовый образ; нестареющая красавица; что ж так красиво; 😁арестуйте за красоту; вы выглядите великолепно; Королева 🤍; Боже ты великолепна❤️; сложно поверить в ее молодость» - отвечают в сети.

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