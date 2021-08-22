Ведуча Леся Нікітюк, яка приховує своє особисте життя, здивувала одкровенням

Так, 33-річна телезірка, яку всі пам'ятають і люблять за такими шоу, як "Орел і решка", "Хто зверху?" та "LЕ маршрутка", зізналася, що втомилася, налякавши фанатів непрезентабельним виглядом на домашніх кадрах, передає Politekа.net.

Як відомо, Нікітюк не поширюється про своє особисте життя. Чи є у дівчини бойфренд - таємниця за сімома печатками, тому за нею закріпився статус "завзятої холостячки". Але, мабуть, всьому є межа. Навіть Леся скучила за ласкою. У своїх нових "сторіз" в Instagram виснажена зірка, яка повернулася додому після роботи, повідомила, що дуже втомилася.

"Дуже втомлена дівчина чекає розслаблення, любові і ласки", - зізналася вона.

У наступних "сторіз" Нікітюк налякала опухлим обличчям з розмазаною косметикою. Насправді, вона використовувала один з фільтрів в телефоні, супроводивши кадри фрагментом з телепередачі: "За кілька років Ольга перетворилася з фатальної красуні на брудну голодну бомжиху. Замість чоловіків і діамантів вона оточила себе кішками і собаками".

На останніх словах Леся відвела камеру в сторону, засвітивши свого домашнього улюбленця - собачку на прізвисько Рафік.

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