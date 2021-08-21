Ведуча Леся Нікітюк вразила яскравою фотосесією в незвичайному місці
33-річна телезірка, відома по шоу "Орел і решка", "Хто зверху?" та "Lе маршрутка", блиснула стрункою фігуркою в сліпуче білому вбранні під час прогулянки на яхті по Дніпру. Відповідні кадри Леся опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
Так, Нікітюк позувала в наряді, що складається з корсета, асиметричного топа і міні-спідниці, доповнивши лук панамкою "а-ля морячка" й кедами. Довгонога красуня покуражилася перед камерою в різних позах, продемонструвавши всі свої достоїнства.
"Круїз по Дніпру 🤍 💜 Все смачно і вечірка смачна😉", - йдеться в підписі.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деяким здалося, що Леся на одному зі знімків схожа на Меган Маркл, герцогиню Сасекську і дружину принца Гаррі.
"Вааааууу 🤍"
"182 см краси❤️"
"Гарная!!!🔥 🔥 🔥 🔥На останній фотці на ММаркл в блонді схожа)))) але Леся краще💃 ☝"
"Якби без корсета ^^"
"А головний убір відразу нагадав про відповідь (про пілотку провідниці)😍 😃"
"Скаженої краси Lesia🌟 👑"
"Фігура вогонь 🔥"
"Лесенька, ви прекрасні, у Вас природна краса ❤️мені здається, ви вийдете заміж за іноземця...😍"
"Красуня морячка Леся)"
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