Співачка і актриса Дженніфер Лопес у модному топі і з яскравим макіяжем показала, наскільки молодо виглядає

52-річна Дженніфер Лопес не перестає вражати своєю моложавою зовнішністю, приміряючи всілякі дизайнерські вбрання. Цього разу артистка показала кілька дивовижних образів у новій зйомці.

На фан-акаунтах поділилися промо-фото, зроблені під час роботи Лопес з фотографом. Лопес позувала в студії в молочному брючному костюмі від бренду Brunello Cucinelli з топом, підібраним за стилем від Cult Gaia.

На кадрі з фан-аккаунта також видно, що волосся знаменитості були укладені в об'ємні локони, а на її обличчі був гарний макіяж в пастельній гамі. При цьому ні зморшок, ні в'ялості зовсім не видно.

"Золота Богиня✨; дивовижна леді, немов саме золото; залишається тільки поплескати👏 👏; пишаюся вами, ти така мила; нереально❤️; прокляття, вона ідеальна!; Дааааамн🔥; Ну добре подивися на себе; Святий. Moly. Так пишаюся тобою, дівчинка! ❤ ️ ; у неї найкрутіший колорист в кварталі🤘 🏼 😛». - відповідають в мережі.

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