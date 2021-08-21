Певица и актриса Дженнифер Лопес в модном топе и с ярким макияжем показала, насколько молодо выглядит

52-летняя Дженнифер Лопес не перестает поражать своей моложавой внешностью, примеряя всевозможные дизайнерские наряды. В этот раз артистка показала несколько удивительных образов в новой съемке.

На фан-аккаунтах поделились промо-фото, сделанные во время работы Лопес с фотографом. Лопес позировала в студии в молочном брючном костюме от бренда Brunello Cucinelli с топом, подобранным по стилю от Cult Gaia.

На кадре из фан-аккаунта также видно, что волосы знаменитости были уложены в объемные локоны, а на ее лице был красивый макияж в пастельной гамме. При этом ни морщин, ни дряблости совсем не видно.

«Золотая Богиня✨; удивительная леди, словно само золото; остается только похлопать👏👏; горжусь вами, ты такая милая; Нереально ❤️; проклятие, она идеальна!; Дааааамн🔥; Ну хорошо посмотри на себя; Святой. Moly. Так горжусь тобой, девочка! ❤️; у нее самый крутой колорист в квартале🤘🏼😛». – отвечают в сети.

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