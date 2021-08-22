Актриса з "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна емоційно привітала свою подругу і колегу з днем Народження і показала свої розваги

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артистки в Instagram. (Щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

Нікітіна привітала з днем народження актрису "Жіночого кварталу" Ольгу Жуковцову, якій 21 серпня виповнилося 38 років. "Ти моє божевілля", - звернулася Катерина до Ольги.

"Я тебе обожнюю! Ти приголомшлива людина, яка вміє в собі поєднувати всіх: неймовірна подруга, актриса, Мама, коуч, тусовщиця, партнер, вчитель, наставник, мотиватор, натхненник, творець...я можу продовжувати вічно! Ти чудова! Пам'ятай про це! Ти випромінюєш стільки добра і позитивної енергії, що вистачить зарядити весь світ", - написала вона.

Також Нікітіна показала серію фото і відео з подругою.

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