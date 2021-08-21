Співачка Настя Каменських хотіла зворушливо попрощатися з літом, супроводивши пост яскравим фото, але щось пішло не так

34-річна зірка опублікувала новий пост у себе в Instagram, в якому зізналася, що хоче, щоб літо ніколи не закінчувалося, передає Politeka.net.

"Так хочеться, щоб літо не закінчувалося ✨ 🤍 Воно було таким особливим і прекрасним, насиченим і дуже активним. Кожен момент збережу в своєму серці і пам'яті надовго, адже ці емоції будуть ще довго наповнювати мене неймовірною енергією, яку я із задоволенням втілю в нові музичні роботи!", - розговорилася Каменських в підписі.

Настя прикріпила фото, мабуть, зроблене під час однієї з її недавніх поїздок за кордон, на якому позувала на яхті на тлі блакитної затоки і білих будиночків, потопаючих у пальмах.

Каменських постала в жовтому топі, зав'язаному спереду, і з незвичним смокі-макіяжем з темно-вишневою помадою.

Користувачі з ентузіазмом кинулися обговорювати побачене. Деякі назвали кадр невдалим, розкритикувавши зовнішність співачки.

"Боже, яка стара 😢 🔥 - так, теж помітила...але, може, фотка невдала..."

"Яка красива, нереально!"

"Настя, навіщо ви носик змінили, був такий хороший носик..."

"Жінка-вамп😍 😛"

"Фото не дуже вдале або це макіяж так собі... 😏 Настюха тут на Майкла Джексона схожа))) а на деяких фото на Сергія Звєрєва😅"

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